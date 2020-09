Janet Barboza confirma que los vestidos y las botas XL son el 'match perfecto' de invierno

Janet Barboza se une a la larga lista de famosas peruanas que se rinden ante el calzado en tendencia de invierno: las botas XL. Y aunque hemos visto diversos estilismos para combinarlas, la ex conductora de televisión optó por una combinación que no tiene pierde.

En Instagram la fundadora de “Janet Barboza Spa” compartió algunos de sus looks predilectos de invierno en donde luce outfits con botas altas, botines y vestidos midi.

Y es que Janet Barboza tampoco se aleja de las tendencias de la moda y mantiene su estilo con diversos elementos que le ayudan a mejorar sus looks. En este caso las botas XL cumplieron su misión y destacaron su estilismo.

En el primer look la empresaria de 46 años de edad utiliza un vestido ceñido de mangas largas de color mostaza con escote en V y corte princesa que ayuda a destacar su silueta, en la parte final tiene un ligero tableado que le añade movimiento a su outfit. Y para redondear no dudó en utilizar unas botas altas de piel marrón.

En el segundo look la ex conductora de televisión combinó un vestido largo de cuello alto y mangas largas de material acanalado al cual le añadió un cinturón negro. Y para complementar su look utilizó la versión más clásica de las botas mosqueteras.

Por último, Janet Barboza se anima a lucir unos botines negros de correa con un vestido midi rojo que se amolda perfectamente al cuerpo. Para redondear su look, empleó una pequeña cartera de charol negra que le dieron un ‘upgrade’ a su estilo. ¿Y tú wapa con cuál de sus looks te quedas?