Antonella Huarac deslumbra con nuevo cambio de look que busca ayudar a los demás

La hija de Janet Barboza, Antonella Huarac está demostrando que al igual que su madre, tiene una pasión por la moda y el cuidado personal que comparte con sus seguidores en las redes sociales.

En el perfil de Instagram de Antonella Huarac vemos cómo la hija de la presentadora de televisión debuta diversos outfits, aunque no se podía decir lo mismo de sus looks de belleza pues Antonella no se separaba de su clásica oscura cabellera XL. Hasta ahora.

Antonella Huarac sorprendió a sus seguidores al presentar el un nuevo y renovado cambio de look al que se sometió. Sin embargo, su reciente corte de cabello no se inclinó hacia las tendencias de belleza del momento, sino que tuvo un propósito más solidario pues fue una donación que ella realizó para los que lo necesiten.

“Bueno amig@s, hoy decidí cortarme el cabello para poder donarlo a alguien que lo necesite y poner mi granito de arena. ¡El cabello crece! Espero que a alguien le sirva y haga feliz. 35 cm después... aquí estamos”, escribió Antonella Huarac junto a las fotos de su nuevo cambio de look. Y es que como sabemos, la mayoría de las donaciones de cabello son destinadas a organizaciones de cáncer que utilizan este insumo para la elaboración de pelucas para los pacientes que pierden sus cabelleras debido a la quimioterapia.

Ahora, Antonella Huarac luce un corte de cabello tipo 'lob', un estilo sofisticado que nunca pasa de moda y ayuda a estilizar nuestras facciones. Además, más allá del lado beauty, ¡no hay nada mejor que la increíble razón por la que la hija de Janet Barboza decidió probar este look!