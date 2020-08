Isabel Acevedo y Pamela Franco coinciden con un mismo look para lucir calzado deportivo

Pamela Franco e Isabel Acevedo tienen más en común de lo que creemos y es que ambas famosas del medio local pueden pasar de looks glamorosos a looks más sencillos en los que nos sacrifiquen su comodidad, pero sin perder su style.

En Instagram la pareja de Christian Domínguez compartió una postal en la que modela un jogger color plomo, una chompa blanca y unas zapatillas blancas.

Por otro lado, la popular “Chabelita” eligió un look con prendas básicas e indispensables para cualquier temporada. Para ello decidió lucir un jogger en color negro al que agregó un calzado deportivo súper versátil.

Y es que ya sea verano o invierno unas zapatillas de color blanco nos podrán salvar en más de una ocasión pues como ya hemos visto en los estilismos de muchas celebs se pueden combinar con faldas, jeans y pantalones con pretina en el tobillo.

En el caso de Isabel Acevedo ella decidió complementar su look con unas gafas oscuras que modeló desde la terraza de su domicilio. Ya en otra ocasión la bailarina profesional nos sorprendió con un beauty look bastante glamoroso.

No obstante, esta vez, prefirió mostrar una de sus opciones predilectas cuando se trata de apostar por looks prácticos y sencillos. Mientras que Pamela Franco, quien suele sincronizar sus outfits con los de su pareja Christian Domínguez, se inclina también por mostrar vestidos cortos y ceñidos que resalten su figura. ¿Y tú wapa con cuál de los looks comfys te quedas?