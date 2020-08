Martín Catalogne: "Cuando contratas a un influencer es un empleado y al empleado hay que investigarlo"

Martín Catalogne habló fuerte y claro sobre una situación que día a día incrementa en nuestro país pero que no muchos de los involucrados en el asunto se animan a hablar: la verdad sobre los influencers y las marcas que los contratan.

El maquillador expresó su indignación en su más reciente video de Youtube, donde expone el ‘lado oscuro’ de muchos influencers que compran seguidores, likes y hasta comentarios para alimentar sus perfiles de Instagram y así aparentar tener una gran audiencia; factor que resulta llamativo para las marcas que buscan un nuevo personaje que los patrocine.

Si bien Martín Catalogne se rehusó a nombrar a los influencers que realizan esta actividad engañosa, el MUA animó a que sus seguidoras visiten el portal social blade, una página donde podemos verificar si los seguidores, likes e interacción en general del perfil de cualquier famoso es verídico o no.

Además de destapar la fórmula de cómo algunos influencers ganan miles de seguidores de la noche a la mañana o por qué el número de personas que los siguen no concuerda con la cantidad de comentarios que reciben (o por qué el comentario no tiene relación a la publicación), Martín Catalogne pasó a exponer cómo algunas influencers obtendrían acuerdos comerciales con grandes marcas. “Esta es una teoría que yo tengo: todo funciona por vara. La vara es la amiga que tengas tú, tu amiguita del colegio que trabaja para marketing digital de la marca que te va a contratar. Porque así es este país (y en todas partes), todo es interrelación de personas, cuanto te conoces con esta persona o con esta otra”, comentó el maquillador en su video de Youtube. “Yo digo, cómo es posible que las marcas, sabiendo que estas chicas compran seguidores, compran likes, tu como marca les sigues dando productos para que te los patrocinen… me parece alucinante.”

Luego de hablar de las influencers, Martín Catalogne habló sobre la complicidad de las marcas en esta situación; sea intencional o no. Con esto, el maquillador señaló el error de los negocios (grandes o pequeños) de contratar a influencers o cualquier personaje público, guiándose únicamente en la cantidad de seguidores que tenga en Instagram en lugar de hacer una previa investigación de mercado.

“Tú como empresa vas a contratar a un empleado y no investigas su trabajo previo? Tienes que pedir sus datos. Si vas a trabajar con influencers aprende a usar social blade y date cuenta realmente quien compra seguidores y quien no compra seguidores. No tienes derecho a quejarte, hiciste mal, que te sirva de lección”, comentó Catalogne en su video en referencia a aquellas marcas que contratan a influencers por la cantidad de seguidores que tienen, pero no investigan si la mayoría de su público se ajusta a las necesidades de su producto.

“Hasta cuando no se dan cuenta que como empresa lo que tienen que hacer para contratar a un empleado, un influencer cuando tú lo contratas para que te venda tu fajita es un empleado y al empleado hay que investigarlo”, exclamó Martín Catalogne con esperanzas que este video aclare un poco el asunto.

En esa nota, Martín Catalogne también criticó que pese a los escándalos que muchas de estas influencers han tenido por diversos motivos, las marcas siguen contratandolas por que su apariencia encaja con ciertos estándares de belleza convencionales. “Es rubiecita, blanquita, solo queremos gente blanca, porque así es aquí en el Perú lamentablemente."

Finalmente, Martín Catalogne concluyó el video implorando a la gente y a las marcas que no se dejen engañar y que antes de contratar a una influencer o personaje público, investiguen con herramientas como social blade para ver si no se trata de una influencer ‘falsa’ o si el público que la sigue se ajusta con las necesidades del producto que venderán ya que en redes, nada es lo que parece.

Aquí te dejamos el video completo