Lucecita evita el maquillaje para revelar su lado más natural con este look

Desde que comenzó la cuarentena muchas famosas peruanas se sumaron a la tendencia del ‘no makeup’ y más bien apuntaban hacia un adecuado cuidado de la piel. Y Lucecita Ceballos no ha sido la excepción. Es por ello que a través de su cuenta de Instagram ha optado por lucir sus looks sin demasiado maquillaje.

La conductora de televisión, como toda figura pública, nos tenía acostumbrados a verla con looks de belleza más elaborados. Sin embargo, durante este tiempo ha preferido apostar por una corriente más naturalista.

Lucecita a menudo comparte con sus seguidores algunas de sus actividades predilectas para realizar desde casa. Entre ellas realizar actividades deportivas y para ello prescinde del ‘make up’ tal como podemos ver en esta imagen.

No obstante, la también actriz no descuida los detalles en sus looks y es por ello que no le otorga mayor importancia al estado de sus cejas: le agrega un poco de color para perfilarlas mejor y así lucir un estilo bastante sobrio.

De esta forma la colombiana nos demuestra que también prefiere llevar beauty looks más sencillos y sin tanto glamour para enseñar sus estilismos. Un estilo con el que la presentadora de televisión marca la pauta a través de las redes sociales.

Asimismo, la también actriz muestra sus mejores looks con prendas de invierno precisas para encantar en esta temporada tales como botas de cuero, jeans y abrigos de peluche. Una combinación que sirve para crear un outfit estiloso en cuestión de minutos.