Gianella Marquina cautiva con nuevo y radical look de belleza de ojos verdes

Gianella Marquina ha dejado conmocionados a sus seguidores gracias al nuevo cambio de look que acaba de debutar en redes sociales; y es justo decir que este es un estilo que nunca no la hemos visto lucir.

La hija de Melissa Klug no es ajena a los cambios de belleza ni a las nuevas tendencias que aparecen en el mundo beauty. El perfil de Instagram es una prueba irrefutable que Gianella Marquina tiene una afinidad por la moda y el cuidado personal.

Esta vez, la influencer decidió probar un look de belleza muy popular en Instagram y en el mundo de carne y hueso: por ello, en sus historias probó un filtro de la app y compartió cómo se vería con ojos claros.

Experimentar con filtros que alteran el color de tus ojos es una práctica bastante común en Instagram que muchas personas han hecho, dentro de ellas están famosas de nuestra farándula como Maricarmen Marín, que este año también lució un look similar.

No obstante, para lucir este look en la vida real se puede recurrir a los lentes de contacto, herramienta que ha cobrado protagonismo en el mundo de la belleza para cambiar de look en poco tiempo y probar nuevos estilos: todo depende de nuestras intenciones. Y tú wapa, ¿te animarías a probar este look?