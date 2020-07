Hija de Pedro Suárez Vértiz apuesta por la belleza natural y deja ver su lado más real

María José Suárez Vértiz es parte de la nueva generación de famosos peruanos, y es que al ser la hija de uno de los cantantes más importantes del país, la joven conoce el mundo del espectáculo y la exposición al público.

En su perfil de Instagram, la hija de Pedro Suárez Vértiz se desenvuelve de manera natural y siempre presenta como cualquier otra chica de su edad. Sus posts revelan su estilo de moda moderno y simple, mientras que su lado beauty se caracteriza por looks inclinados hacia un acabado más auténtico.

Las publicaciones de María José Suárez Vértiz muestran que cuando usa makeup, se enfoca en resaltar su llamativa mirada y sus labios con ayuda de un colorido lipstick. Sin embargo, lo que más predominan son sus looks sin maquillaje (o con muy poco) para conseguir ese efecto ‘au natural’ que está muy de moda en el mundo beauty.

Es así como la hija de Pedro Suárez Vértiz comparte con total seguridad selfies bare faced donde muestra su rostro al natural con pequitas, manchas y todo lo heterogéneo que la piel de por sí ya tiene.

Así, María José Suárez Vértiz no solo promueve el self love y un concepto de belleza más natural, sino que nos recuerda que estar seguras de nosotras mismas ¡es el mejor look que podemos llevar!