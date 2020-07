Este es el nuevo vestido de la Princesa Leonor que la hace lucir como toda una señorita

La hija mayor de la Reina Letizia, Leonor de Borbón, ha participado junto a los reyes de España del último acto oficial celebrado en el Palacio de Zarzuela en donde se realizó una conmemoración a las víctimas del nuevo coronavirus en dicho país.

El protocolo exigía una vestimenta de luto y adecuada a la situación por ello toda la familia real utilizó colores oscuros y sobrios. No obstante, el look de la princesa Leonor no pasó desapercibido pues denotaba un nuevo estilo.

A raíz de la pandemia las mascarillas de tela se han convertido en el nuevo implemento que formará parte de todos los looks oficiales de las royals. Y si bien en otra ocasiones tantos Letizia Ortiz como sus hijas han utilizado mascarillas quirúrgicas o sanitarias en lugar de las de tela, esta vez eligieron unas de color negro acorde al evento.

En el caso de la princesa Leonor ella mantuvo sus clásicas balerinas, un calzado típico en ella y que sigue manteniendo a pesar del paso de los años al igual que su hermana la Infanta Sofía. No obstante, el detalle que llamó la atención de sus look fue su vestido de Claudie Pierlot.

Este diseño combina una blusa de color entero de mangas cortas que en la parte inferior lleva una falda gris con diseños geométricos verticales que le dan una variedad a su look para no hacerlo tan monocromático. Un look al que muchos usuarios apuntaron que se veía mucho mayor.

En una anterior ocasión la princesa Leonor había llevado un vestido para un evento similar, pero sin ningún tipo de aplicación y de corte recto. En cambio esta vez apostó por uno de corte princesa y con un diseño que puede dar algunas luces de un posible recambio de armario con piezas más juveniles.