Princesa Leonor deja atrás estilo infantil y luce un vestido al mismo estilo que su madre

La influencia de Letizia Ortiz en los outfits de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía es algo que nadie podría negar. Muchas veces se ha hablado incluso de intercambios de prendas y préstamos de zapatos pues calzan la misma talla.

Durante la última aparición de las tres figuras de la realeza española se percibió algunas similitudes entre el vestido que mostró la hija mayor de los Reyes y uno que lució la reina Letizia durante un evento protocolar en el 2017.

Letizia Ortiz y Princesa Leonor apuestan por outfits similares

En España la agenda oficial ha sido reanudada por lo que ahora será más frecuente ver a la familia real retomando sus actividades protocolares fuera del Palacio de Zarzuela donde se encontraban en confinamiento. En esta ocasión todos coincidieron con looks casuales y relajados pues se trataba de un evento de media tarde.

La temporada de calor marca la pauta en cuanto a las tendencias en tierras españolas, por ello, después de ver tantos días a Letizia Ortiz con pantalones por fin ha vuelto a retomar sus estilismos con vestidos y faldas.

No obstante, quien nos llamó más la atención fue la primera en la línea de sucesión real pues optó por un vestido entallado de punto en tonos negros y burdeos de la firma Hugo Boss. Pero, el detalle fue el efecto óptico que deja hipnotizado a cualquier por el juego de colores y diseños.

Un vestido que nos recuerda al que lució Letizia Ortiz en el que combinaba a rayas los colores blanco y negro perfectamente y generaban una falsa ilusión de ver un plisado.

Más allá de las similitudes y la notoria influencia que tiene la reina en la forma de vestir de sus hijas, no caben dudas que la princesa Leonor se va desprendiendo de aquellos looks más infantiles que solía llevar. Y es que a sus 14 años la joven primogénita de los reyes sabe bien que debe comenzar a marcar su propio look juvenil aunque, claro, con la venia estilística de su madre.