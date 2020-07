Rebeca Escribens conquista con estos looks de invierno que le quitan años de encima

Rebeca Escribens posee una personalidad genuina cargada de buenas energías que derrocha cada vez que se para frente a cámaras. Un estilo que se ve reflejado en su forma de vestir pues no teme apostar por outfits vibrantes y llenos de color.

En Instagram la conductora de la sección de Espectáculos de Primera Edición ha revelado sus mejores estilismos con estos looks ideales para todo tipo de ocasión y que además la hacen lucir mucho más joven.

Rebeca Escribens y sus looks rejuvenecedores

La también actriz presentó cuatro tipo de outfits que utiliza para tener una cita con su esposo, realizar una videollamada con sus amigas o para disfrutar un momento consigo misma mientras saborea un café desde su terraza.

En su primer look nos devela un estilo casual y fresco con unos mom jeans, unas zapatillas blancas y una chaqueta roja que iba a juego con su sweater. Un detalle que no puede pasar desapercibido es el pequeño dobladillo que le brindó un look más juvenil.

Otro de sus encantadores looks fue un extenso vestido floreado estilo boho de mangas largas y sin escote que combinó con unas botas de cuero marrones que resaltó su faceta más hippie. En cuanto al peinado no hacía falta agregar ningún accesorio pues con su melena suelta consiguió un efecto súper rejuvenecedor.

Para el tercer estilo Rebeca Escribens nos demuestra que los looks monocromáticos nunca pasan de moda y que si conjugamos las tonalidades precisas podemos conseguir crear outfits armoniosos. En este caso se decantó por el violeta por lo que mezcló una blusa de seda holgada de mangas largas con una falda plisada larga que tapó por completo sus piernas.

Las faldas plisadas son una excelente opción si queremos jugar con estilos más modernos y juveniles que nos resten unos años de encima. Un look que podemos emplear para una cena romántica. Además, gracias a su versatilidad bien se pueden combinar con botines, stilletos o sandalias de tacones. ¿Y tú wapa con cuál de todos sus styles te quedas?