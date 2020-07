Gisela Valcárcel impresiona con look total red del pasado de lentejuelas y transparencias

Gisela Válcarcel es una de las conductoras de televisión vigentes con mayor trayectoria en la pantalla chica. El paso de los años ha traído consigo diversos cambios en su vida y por supuesto una variedad de outfits que ha lucido a lo largo de su carrera.

Y precisamente ha sido la propia Gisela quien ha traído del pasado uno de sus looks más osados a través de su cuenta de Instagram. La empresaria no dudó en compartir dos instantáneas en la que mostraba sus estilos de antaño; no obstante, el que más nos llamó la atención fue un impresionante conjunto total red.

Recientemente la mamá de Ethel Pozo se unió a un reto de redes sociales en el que debía compartir una foto del pasado y el presente para enviarle un mensaje a tu yo del pasado. En dicha imagen ya podemos ver el característico look rubio que se ha convertido en su sello personal.

Asimismo, podemos notar algunos cambios en cuanto a maquillaje, más ligero y natural con unas sombras celestes y un poco de gloss. Si observamos su outfit vemos la empresaria prefería utilizar conjuntos de dos piezas que dejaban al descubierto su ombligo, detalle que también replicó en el siguiente outfit.

En este segundo look Gisela Válcarcel muestra un imponente estilo con un conjunto de dos piezas rojo que resalta su figura. En la parte superior ella luce una blusa con transparencias y escote redondo. Como complemento luce un pantalón con aplicaciones de lentejuelas que reflejan una de las tendencias de aquella época.

En la imagen Gisela comenta que esta foto le recordó al tiempo en el que se atrevió a cambiar el horario de su mítico programa Aló Gisela para volver con un nuevo formato los sábados por la noche. Un estilo muy típico de los años 90 que incluso nos recuerda al style que llevaba la querida cantante Selena Quintanilla.