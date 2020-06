Gisela Valcárcel: “Clínicas juegan con la vida, ponen el precio que les da la gana” | FOTOS

Gisela Valcárcel está muy indignada con la situación de las clínicas en el Perú por los excesivos costos que están dando a los pacientes víctimas del coronavirus.

‘La Señito’ quiso hablar sobre esta lamentable situación:

“Clínicas en el Perú juegan con la vida humana, nos ponen el precio que les da la gana y se olvidan del derecho que tenemos a la salud. ¡Qué horror! Eso es un robo, es atentar contra la vida”, indicó Gisela en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que el congresista Mario Zúñiga indicó que, en medio de una pandemia, las clínicas privadas están realizando cobros altísimos por brindarle tratamiento a personas que tienen coronavirus (Covid-19).

“A Gisela no le da la gana que yo esté”, reveló Magaly por su ausencia en Teletón

La periodista Magaly Medina habló sobre su ausencia en la Teletón y no dudó en culpar a Gisela Valcárcel, resaltando que la única razón de su falta es porque ‘La Señito’ no desea que ella asista al evento.

Medina no se quedó callada después del altercado que tuvo Valcárcel con Cristian Rivero.

“Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, indicó en su programa ‘Magaly TV La Firme’.