“A Gisela no le da la gana que yo esté”, reveló Magaly por su ausencia en Teletón | VIDEO

La periodista Magaly Medina habló sobre su ausencia en la Teletón y no dudó en culpar a Gisela Valcárcel, resaltando que la única razón de su falta es porque ‘La Señito’ no desea que ella asista al evento.

Medina no se quedó callada después del altercado que tuvo Valcárcel con Cristian Rivero.

“Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, indicó en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

‘La Urraca’ también afirmó que hace tiempo le hicieron la propuesta de reunirse con Gisela para una causa benéfica, pero Gisela la rechazó.

“Lo único que quiere son figurantes, actores segundones, que nadie la opaque. Pero como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, yo digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella. Cuando a mí se me propuso juntarme con ella por una buena causa, yo siempre he dicho sí, dejo mi ego de lado y si me juntaría con ella”, finalizó Magaly Medina.