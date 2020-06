¿Expareja de Alejandra Baigorria sigue presente en sus redes sociales?

La expareja de Alejandra Baigorria, el empresario venezolano Arturo Caballero viene demostrando en los últimos días que no deja de estar presente en la cuenta de Instagram y las demás redes sociales de la chica reality.

En esta ocasión, Ale compartió una foto en su cuenta de Instagram luciendo una sensual lencería que deja ver su tonificado cuerpo.

Pero lo que llamó más la atención de los cibernautas es que su expareja, el venezolano le dejó sus ‘Me Gusta’ en su fotografía.

Tras esta situación, el influencer de espectáculos, Rodrigo González ‘Peluchin’ resaltó el accionar de la expareja de ‘La Rubia de Gamarra’.

Echa un vistazo a la publicación que realizó Rodrigo González en su cuenta de Instagram:

Alejandra responde a polémica declaración de Vanessa Terkes por George Forsyth

La ‘Rubia de Gamarra’, Alejandra Baigorria otorgó una entrevista al programa ‘En Boca de Todos’ y le contestó a Vanessa Terkes por la bendición que le envió por la supuesta ‘relación’ con su exesposo George Forsyth.

Ale resaltó que no le gusta hablar de las personas que no conoce, por ello no se refirió de manera directa a la actriz.

“No tengo el placer de conocer a Vanessa (Terkes), por lo tanto, no opina de personas que conozco, tampoco creo que tenga que ver en este tema porque yo no tengo nada que ver con George”.