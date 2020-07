¿Cuál es el truco que Ethel Pozo emplea para resaltar el color de sus ojos?

Ethel Pozo trabaja en la televisión desde hace varios años y como sabemos presentarse frente a las pantallas requiere una mayor atención y dedicación a sus outfits pues son su carta de presentación frente al público.

Asimismo, la presentadora de América Hoy no descuida su maquillaje y desde que comenzó la cuarentena hemos podido notar una tendencia que utiliza con mucha frecuencia para resaltar su mirada y, por supuesto, sus ojos verdes.

En Instagram la hija de Gisela Valcárcel comparte diversos looks que revelan su gusto por la moda, los cuales pueden ir desde lo más comfy hasta lo más 'glam'. Sus prendas predilectas son los vestidos y los conjuntos a rayas que combinan con bodys de un solo color. No obstante, también se decanta por la moda longwear que también se ha impuesto en nuestro país.

Para looks relajados Ethel Pozo combina joggers oscuros con sweaters de lana de colores enteros o de rayas para mantenerse abrigada durante esta temporada de invierno. Incluso cuando utiliza ropa deportiva la presentadora de televisión no descuida los detalles en su maquillaje.

Su maquillaje predilecto se compone de un delineado cat eye profundo y oscuro en la parte superior de las pestañas, que acompaña con una capa extra de máscara y extensiones. Pero, ademas, hay un aspecto que le ayuda a generar una mirada de impacto: el delineado inferior con una sombra celeste.

Este truco de maquillaje es un recurso bastante empleado por muchas mujeres que tienen los ojos claros pues ayuda a crear un efecto juvenil y a la vez moderno que puede cambiar el look de una mujer en instantes. Es por ello que Ethel Pozo emplea este truco en casi todos sus looks y no nos cabe duda que seguirá manteniéndolo pues todo apunta a que la nueva tendencia de maquillaje será potenciar la mirada.