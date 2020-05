Maquillaje de ojos: ¿Cómo destacar nuestra mirada con cuatro productos básicos?

La mascarilla se ha convertido en un elemento imprescindible cada vez que queremos salir a la calle. Y con el uso de este nuevo producto es probable que nos cuestionemos si vale la pena seguir utilizando maquillaje. Si eres una amante de la cosmética pues es seguro que buscarás la manera de reinventar tu rutina de belleza para mantener algunos productos básicos de maquillaje.

El nuevo panorama a raíz de la pandemia por la COVID-19 nos muestra que la tendencia de maquillaje se inclinará hacia nuestra mirada. Los ojos, el contorno y las cejas será el tridente que se encargará de crear el primer impacto visual frente a cualquier persona por lo que no podemos descuidarlo de ninguna manera. Por ello, te compartimos los mejores tips de belleza para destacar esa zona del rostro.

Sombras de ojos y contorno de ojos

Dos productos que no podemos dejar de lado cuando se trata de embellecer el rostro. Eliecer Prince, National make up artist de Guerlain recomendó a Telva que "el contorno de ojos deberá estar muy cuidado también y además del corrector y el iluminador, deberíamos utilizar cremas de tratamiento en la zona del contorno o parches de ojos".

Asimismo, el especialista sugirió que los ojos "no deben ir muy recargados y es recomendable utilizar sombras no muy llamativas ya que al tener mascarilla los labios no compensarán el color y lo importante en los ojos es destacar la máscara de pestañas para abrir la mirada o un buen eyeliner. Se pueden combinar diferentes colores de eyeliners negro y rojo, marrón con verde, azul y verde".

Además, mencionó algunos colores que pueden utilizarse junto con la mascarilla. "Es importante hacerlo de forma sutil y con colores que favorezcan a cada ojo. Para los ojos azules, mejor elegir sombras en tonalidades amarillas, naranjas, corales, marrones, violetas o doradas; para los ojos verdes, mejor optar por las sombras en tonos tierra, violetas, granates o burdeos y para los ojos marrones, sombras en azules, verdes, rosas o grises".

Delineador waterproof y máscara de pestañas

Otro producto que no podemos olvidar es el delineador de ojos. Lo más recomendable es elegir uno que sea a prueba de agua pues nos ayudará a evitar que se corra. "Es importante es que sea waterproof para evitar que se nos corra por las altas temperaturas o la transpiración que produce la mascarilla. De esta manera evitaremos, además, tocarnos la cara, gesto muy poco recomendable en estos momentos", explicó la maquilladora profesional Cristina Lobato a Telva.

Cabe recalcar que si somos muy sensibles y no somos muy habilidosas con el delineador será mejor evitarlo pues generar una picazón en lo ojos totalmente innecesaria y peligrosa para estos tiempos. "Ahora no es un buen momento para experimentar porque al notar algo extraño en el ojo vas a tender a tocarte", recalca Lobato.

Antes de utilizar la máscara de pestañas será mejor rizar nuestras pestañas primero para aumentar la duración del efecto. Y finalmente tenemos que realizarnos una adecuada depilación de cejas, en esta nota puedes aprender cómo depilarte en casa como una profesional.