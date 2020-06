Salma Hayek sorprende con look de antaño y luce igual a Uma Thurman en 'Pulp Fiction'

Salma Hayek utiliza su cuenta de Instagram para realizar activismo, mostrar sus canas con orgullo y compartir mensajes de empoderamiento y solidaridad en momentos tan complicados en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Sobre todo, la actriz ha preferido mostrar sus looks al natural y sin maquillaje pues comprende que en estos días ese es el aspecto que la mayoría lleva. Pero, hubo una imagen que nos llamó en particular la atención pues aparece con un look completamente distinto al que lleva ahora y del que nos atrevemos a decir que se inspiró en Uma Thurman en ‘Pulp Fiction’.

Salma Hayek y su look effortless

La mexicana durante el confinamiento ha optado por outfits cómodos y casuales, pero en este caso se decantó por una blusa floreada bastante fresca y ligera ya que en México comienza la temporada de verano.

Para redondear su look complementó con unos lentes transparentes de Gucci y un chongo alto que nuevamente nos recuerda la tendencia hacia la comodidad y simplicidad en estos tiempos.

Antes de mostrar este estilo Salma reveló una fotografía que asumimos sacó del baúl de los recuerdos pues podemos ver a la intérprete de Frida mucho más joven y con un corte de cabello totalmente distinto al que lleva ahora.

Salma Hayek y su look de antaño

En la imagen aparece junto a su amiga la actriz estadounidense Zoe Saldaña a quien la saluda por su cumpleaños y le agradece por tenerla a ella y su familia en su vida.

Gracias a este gesto de Salma podemos ver este impresionante look muy propio de los años 90. La mexicana lucía su melena mucho más corta y con un flequillo tipo cortina que ayudaba a enmarcar su rostro. Otro detalle que nos trae reminiscencias de la película de ‘Pulp Fiction’ es el vestido en color negro y el labial rojo. Un estilo en el que quizá sin premeditarlo figura tal como Uma Thurman en aquel memorable film.