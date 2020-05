¡No makeup! Salma Hayek confiesa que sus días favoritos son cuando no usa maquillaje

Salma Hayek es una de las actrices que recientemente compartió en Instagram una foto en la que lució con orgullo las canas de su cabello. Y es que durante la cuarentena muchas celebridades como Meghan Markle y Letizia Ortiz han decidido no ocultar sus pelos grises.

Sin embargo, la mexicana no siempre sintió la misma seguridad y confianza personal sobre su belleza. Hace poco compartió la portada de la revista People junto a famosas como Gwyneth Paltrow, Rita Wilson y Sarah Paulson y reveló que antes solía criticarse mucho y sentirse muy mal cuando no usaba maquillaje.

Salma Hayek y sus confesiones a la revista People

Además de la imagen que compartió en Instagram, Salma confesó a sus seguidores que disfruta más de los días sin maquillaje pues no tiene que estar pendiente de su apariencia todo el tiempo. No obstante, antes de llegar a esta auto aceptación personal tuvo que pasar por momentos difíciles.

“Solía criticarme mucho. Ahora, cuando me miro en el espejo y hay cosas que no veo, pienso en cuánto me voy a gustar en 10 años. Cuando veo fotos mías de 30 o 40 años, me veo más hermosa de lo que me veía en ese momento”, confesó a la revista People.

Asimismo, en un video que compartió el portal explicó que “a veces me veo en el espejo después de despertar y me siento en mal estado, fea y me pregunto a mí misma ‘¿qué me pasó?’. Porque a mi edad, y cuanto más envejeces, el look cansado, no perdona tanto como cuando eras más joven”.

Sin embargo, no todo el tiempo tiene la misma sensación y ha aprendido a construir una imagen real de su belleza. “A veces estoy haciendo algo y me veo en el espejo y me digo: ‘Espera un minuto, no me veo tan mal. De hecho, me veo ‘ardiente’ para mi edad”, agregó.

Asimismo, añadió que antes solía dedicarle más tiempo al cuidado de su piel, pero ahora prefiere invertir más horas a su familia.

“Es gracioso porque cuando estaba más chica, era más devota a la belleza. Pasaba mucho tiempo en el proceso de usar cremas y en el mantenimiento. Y, aunque estoy segura que ahora lo necesito más que antes, ahora tengo que hacer demasiadas cosas antes de irme a dormir, que me gusta simplificar y hacer menos que cuando era más joven[...] Ahora tengo más tiempo de ver a mi esposo y a mi hija mientras duermen y amo hacer eso”, dijo.

Salma Hayek confiesa que prefiere no usar maquillaje durante la cuarentena

La actriz de 53 años reveló en un video que compartió en Instagram por qué ha optado por dejar de lado el maquillaje durante la cuarentena y cuánto disfruta hacerlo.

“Mis días favoritos son aquellos en los que no estás usando maquillaje y no te estás viendo al espejo. Porque no estás pensando en cómo te ves, sino que estás presente y estás haciendo tus cosas. Y, esto es lo mejor de no usar maquillaje: Cuando no estás pensando ‘¿Cómo me veo sin maquillaje? O, se me olvidó ponerme maquillaje’. Cuando simplemente estás viviendo tu vida y esta no es tu prioridad”, comentó.

“Normalmente, cuando no [usas maquillaje], es porque te encuentras en una situación en la que no sientes la presión de verte mejor. Hay una sensación de estar presente sin necesidad de impresionar a nadie [...] Al comienzo de la cuarentena, sentí que tenía que aprovechar este tiempo: ser muy productiva en la casa, hacer ejercicio o meditar más. Pero luego me di cuenta de que ya tenía muchas expectativas y presión para lograr mucho en este momento”, finalizó.