Ana y Gloria, dos mujeres que liberaron su pelo rizado y desafiaron los prejuicios

Tener el cabello afro, rizado, ondulado, crespo, o como prefieras llamarlo, ha sido asociado durante años con desorden y falta de elegancia. Este estigma ha ocasionado que muchas mujeres al sentirse disminuidas y excluidas por portar un tipo de pelo distinto al predominante recurran a tratamientos agresivos para alisar sus cabelleras y desaparecer aquellos rulos “problemáticos”.

No obstante, desde hace ya buen tiempo diversos movimientos “curly” han creado comunidades en Instagram y Facebook para promover el amor propio y la aceptación de sus particularidades a través de sus melenas rizadas.

Historias de mujeres que comprendieron la importancia de querer y cuidar sus rizos

Desde España mujeres como María Llanos y Gloria, que recomiendan tips para el cuidado de los rizos y cuentan con miles de seguidores en Instagram, revelaron que una de las principales barreras para conseguir la reivindicación de los rulos es la falta de referentes e información sobre el cuidado capilar específico para este tipo de pelo.

"Cuando yo era adolescente no existía ningún referente para mi de cabello rizado, todas mis amigas lo tenían liso y yo era la rara en lo que al cabello respecta", comentó María para el portal Trendencias.

Asimismo, apuntan que las críticas y burlas por portar el cabello rizado se convirtieron en una constante durante su adolescencia y juventud, apodos como “pelo espagueti”, “Elektra” o “Medusa” “Krusty” fueron algunos de los comentarios que recibieron por llevar un pelo distinto.

Pero, no solo en el ámbito familiar o social fueron maltratadas por modelar una melena afro sino también en el plano laboral. Al respecto, Gloria contó una experiencia en la que tuvo que lidiar con los prejuicios resistirse a lacear su cabello.

“Recientemente tanto en una entrevista de trabajo, como en un trabajo me pidieron que me peinara (entendí que peinarse era llevar el cabello como lo lleva la mayoría de la gente, liso). No me creía lo que me estaba pasando. Solo pude decirles que esa era yo y que ese era mi pelo. Que me sentía discriminada y que de los rasgos físicos de las personas no debería depender optar o no a un puesto de trabajo”, indicó para Trendencias.

A Gloria y María les costó tiempo comprender que sus rizos no eran el problema y que no tenían por qué adecuarse a los paradigmas que otras personas quieren imponer. Ellas entendieron que lo más importante es quererse tal y como uno es con un cabello único y distinto que merece un cuidado adecuado.

Y así como ellas, Pantene también quiere revalorar las cabelleras rizadas, puedes encontrar otras historias inspiradoras en su cuenta de Instagram, y celebrar la diversidad porque sabe que nuestro cabello dice muchísimo sobre quiénes somos. Desafía los prejuicios y siéntete segura de llevar tu melena como más te guste.