¿Quieres raparte el cabello? Estas 8 razones te darán el empujón que buscas

Raparte el cabello puede ser una de las decisiones más intimidantes que hay, especialmente si eres mujer ya que es un corte que sostiene mucha estigma social. No obstante, cada vez son las mujeres que se animan a probar este look y que se sorprenden con los múltiples beneficios que tiene.

Por ello, a continuación te enlistamos 8 beneficios y razones que trae raparte el cabello para que tú también te animes a dar ese paso.

Mantenimiento

El mantenimiento de tu cabello se vuelve casi cero ya que solo basta con lavarlo. Tu beauty look está listo automáticamente después de salir de la ducha.

Cabello sano

Si tu cabello está muy maltratado de muchos tintes, tratamientos o herramientas de calor, esta podada le permitirá crecer de nuevo y más saludable.

Empoderamiento

Es uno de los grandes highlights que las mujeres que se han rapado destacan. No importa si antes de este nuevo corte eran las personas más seguras del mundo o no, ahora con esto 'no tienen otra opción' que ser dueñas de su look y sacarle el máximo provecho. Verás cómo tu seguridad aumenta al dejar de importarte tanto lo que los demás piensan de ti.

Resalta tus rasgos

En el caso de muchas mujeres, el único impedimento para raparse es el temor a verse más masculinas y que dejen de ser atractivas, sin embargo este no es el caso. Sin el cabello a la vista, tus ojos, labios, nariz y facciones personales en general cobrarán más protagonismo.

Ahorrarás

En todos los sentidos, ahorrarás dinero en todo lo que ya no vas a gastar en productos y ahorrarás tiempo y energía ya que no tienes que secar ni peinar tu cabello. Ahora puedes hacer más cosas con estos minutos libres que tienes al día.

Nuevos looks

Ahora que tienes un ‘canvas en blanco’ puedes experimentar con tus looks de belleza y probar infinidad de nuevos estilos. Pañuelos, pelucas y demás, ¡las posibilidades son casi infinitas! Esto también va con los outfits, ya que con la cabeza rapada, todos tus looks tendrán una pizca más de sabor.

Filtras gente

Muchas mujeres señalaron que raparse el cabello les ayudó a darse cuenta de las personas que realmente valen la pena en sus vidas. Si alguien, sea hombre o mujer, le da más importancia a tu cabello que a la base de quien eres como persona, ya sabes lo que tienes que hacer. Esto también va para el campo amoroso.

No more bad hair days

Despídete de los días malos donde tu cabello te juega una mala pasada, ya que con la cabeza rapada, de lo único que tendrás que preocuparte es de si hará frío o si debes usar bloqueador para evitar quemarte

Así que ya lo sabes wapa, si estás pensando en reparte la pero te falta un empujoncito más, toma el ejemplo de las historias de la campaña ‘Un pelo Pantene dice todo’, las cuáles buscan ampliar el diálogo y defender la individualidad, inclusión y autoexpresión de las personas a través del cabello. Tu pelo no es lo único que importa (o en este caso la falta de), pero el look que eliges dice mucho de ti, por ello en lugar de seguir alimentando los prejuicios y conformidad, usa lo que más te gusta y celebra las diferencias, pues son lo que nos hacen únicos.