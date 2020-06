Kanye West despierta sospechas sobre lanzar su propia línea de cosméticos

Kanye West tiene una familia repleta de mujeres de negocio que han sabido conquistar al mundo con estratégicas decisiones profesionales. Por ello, la idea que lo hayan convencido o influenciado de incursionar en el mundo de la belleza no suena muy descabellada.

Decimos esto porque el portal de noticias norteamericano TMZ reportó que el rapero reclamó la patente y marca comercial de ‘Yeezy Beauty’, y esta incluye todo tipo de cosméticos, desde maquillaje, pestañas falsas, cuidado capilar, perfume, esmaltes de uñas, desodorante e incluso pasta dental. ¿Acaso Kanye lanzará su propia firma de belleza?

Por el momento no tenemos confirmación de la noticia, y es que no es la primera vez que el esposo de Kim Kardashian pide la patente de una marca de belleza que nunca salió al mercado. En el 2009, Kanye firmó un contrato con Parlux para lanzar una línea de perfumes junto con Rihanna y Jay-Z (su fragancia fue la única que no salió), mientras que en el 2017 pidió la marca comercial de Donda Cosmetics, que lleva el nombre de su fallecida madre.

Los fans de Kanye West así como los amantes de todo lo que tenga que ver con la belleza se mantienen a la expectativa de esta noticia, y sabemos que si llega a salir, será un éxito como en su momento lo fue Kylie Cosmetics y KKW Beauty.