¡Un éxito! La colección de mascarillas de Kim Kardashian se agota en tan solo una hora

Kim Kardashian ha demostrado tener buen ojo para los negocios pues en tan solo una hora obtuvo un récord de ventas en toda su trayectoria como empresaria.

La socialité lanzó una colección de mascarillas a través de su firma Skims que tuvo bastante acogida entre todas sus seguidoras pues agotaron todos los diseños que habían en stock.

Récord de ventas en internet

La modelo dentro de su colección tiene muchos productos de belleza como fajas reductoras, bodies y ropa interior y sus pijamas que han inspirado a Zar; sin embargo, esta vez la optó por incluir la prenda de moda ante la pandemia por la COVID-19. Y es que las mascarillas sanitarias se han convertido en una prenda imprescindible para cuidar nuestra salud y la de todos.

Y claro, el estilo de cada persona no puede ser ajeno al uso de las mascarillas y Kim Kardashian lo sabe bien. Por ello, consciente de los gustos y predilecciones de sus seguidoras, puso a su disposición una decena de modelos que combinan perfectamente con sus diseños de lencería.

No obstante, más allá de lo exterior es mucho más importante el material con el que estén elaborados las mascarillas pues su función principal deber ser proteger a quien lo use. En esa línea, y tal como se indica en su página de Instagram, la firma informó que no son quirúrgicas ni médicas. Sin embargo, están elaboradas de algodón, lo que hace que sean más cómodas y no tienen incómodas costuras.

Otro acierto, al parecer, fue el precio de lanzamiento. Un diseño práctico y de accesible costo, ya que cuesta 8 dólares, y también se puede comprar mediante un pack de cuatro modelos por 24 dólares.