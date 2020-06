Kim Kardashian le copia el look a su hermana Kylie Jenner para renovar su estilo

Kim Kardashian aprovecha sus días de cuarentena, entre otras cosas, para promocionar sus productos dentro de su línea Skims a través de su cuenta de Instagram. Y durante una de sus más recientes stories se lució con un peinado noventero que ya antes su hermana Kyllie Jenner se animó a llevar.

Así parece que ambas celebrities comparten looks, outfits y peinados pues no es la primera vez que ambas coinciden en deslumbrar con una tendencia similar.

Kim Kardashian en Instagram con peinado noventero

Uno de los peinados noventeros más vistos durante esta temporada ha sido las chunky lights, una moda de antaño que consiste en pintar los dos mechones delanteros con un tono más claro u oscuro que el tono base del cabello.

Y aunque este estilo ha sido bien recibido por muchas famosas desde que comenzó el confinamiento Kim ha preferido no animarse con este look en particular. No obstante, las similitudes son muchas y tanto Kim como Kyllie han apostado por un peinado vintage. Una coleta alta con una raya en medio y dos mechones finísimos y extensos que contorneen toda la silueta de su rostro.

Un peinado que Emma Bunton de las Spice Girls comenzó a utilizarlo y que rápidamente se empezó a convertir en tendencia, pero fue gracias a Britney Spears que se popularizó y se convirtió en uno de los predilectos de la princesa del pop en aquella época.

Sabemos que no es la primera vez que ambas modelos nos sorprenden con un nuevo estilo por lo que no dudamos que pronto volverán recargadas con algún cambio de look o moda de antaño que nos recuerde que el espíritu de los 90 sigue vigente.