Brunella Horna y las prendas que usaría para desviar la atención de su pancita de embarazo

Brunella Horna ha captado la atención de todos los medios de espectáculos de nuestro país con la noticia de su posible embarazo con su pareja Richard Acuña, hecho que ha motivado a miles de personas a visitar su perfil de Instagram para ver si logran ver señales de una barriguita.

Hasta el momento no se ha logrado divisar algo concreto que confirme las sospechas, sin embargo un detalle que los expertos en moda han notado es la frecuencia con la que Brunella ha estado usando blusas sueltas y muchas de ellas, con coloridos estampados.

Este tipo de prendas pueden resultar muy beneficiosas para muchas personas, entre ellas las embarazadas pues no marcan la silueta (ideal si uno quiere que la pancita pase desapercibida) mientras que el estampado acapara toda la atención visualmente, haciendo que la figura se vea uniforme y que las señales del embarazo no sobresalgan.

Los estampados así como las prendas sueltas, son elementos muy comunes en outfits de maternidad pues le dan a la mujer un look moderno, colorido y fresco. Si bien no sabemos con seguridad si Brunella Horna está en la dulce espera, - y podría tardarse porque no todas las mujeres muestran los mismos cambios, de todas formas sabe que el poder de las blusas y prints para lucir fabulosa.