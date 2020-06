Vitamina E y plátano: La mascarilla más completa que previene las arrugas y la caída del pelo

La vitamina E y el plátano son dos ingredientes que podemos emplear cuando ya no sabemos qué más productos aplicar para tratar la caída del cabello y el envejecimiento prematuro de la piel. No hace falta seguir buscando pues esta potente combinación se convertirá en nuestra opción predilecta si le damos una oportunidad.

Esta mascarilla viene a nuestro rescate para ejercer una doble función pues la podemos utilizar al mismo tiempo en nuestro rostro y pelo. ¿Te atreves a probar todos sus beneficios?

¿Qué ingredientes necesito?

-Dos plátanos maduros

-Dos cápsulas de vitamina E

¿Cómo lo preparo?

En un recipiente pela el plátano (de preferencia que sean los más maduros que tengas pues así es más fácil para aplastar y no desperdicias ninguna parte) y tritúralo con un tenedor. Luego agrega el contenido de dos cápsulas de vitamina E y mezcla bien hasta formar una pasta consistente, pero no muy líquida. También puedes realizarlo con ayuda de una licuadora. Además, si quieres darle mayor nutrición a tu cutis y tu melena e puede añadir dos claras de huevos (según el largo de tu cabellera).

¿Cómo lo aplico?

Para usarlo en tu rostro te recomendamos echarlo después de haber exfoliado tu piel por la noche. Aplica una gran dosis sobre el contorno de tus ojos y tu frente y realiza suaves masajes circulares para estimular la circulación de la sangre. Luego deja que actúe por unos 20 minutos y luego enjuaga con abundante agua tibia.

Para utilizarlo en tu cabello te sugerimos que sea antes de lavar tu pelo. Embadurna tu melena desde la raíz hasta las puntas con este combinado casero y masajea muy bien tu cuero cabelludo. Colócate una gorra de plástico para potenciar la acción fortificadora de esta solución nutritiva. Después de una hora aproximadamente puedes lavarte como de costumbre.

Repite esta rutina dos veces a la semana y aprovecha la doble función de esta mascarilla facial y capilar que te ahorrará tiempo y dinero.

No olvides realizar una pequeña prueba en el dorso de tu brazo para ver si tu piel no sufre ningún tipo de alteración y no olvides que siempre es importante tener el consejo de un dermatólogo.

¿Cuáles son los beneficios de la vitamina E en el cabello?

-Combate la sequedad del pelo y lo deja más sedoso

-Ayuda a reparar las puntas del cabello

-Fortalece y estimula el crecimiento del pelo desde la raíz

-Sirve como un acondicionador de cabello si lo combinas con otros ingredientes