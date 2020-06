Decorar y maquillar los cubrebocas es la última excentricidad de Instagram

La cuarentena ha hecho que la creatividad de muchas personas florezca para aprovechar el tiempo y combatir el aburrimiento. El mundo de la belleza no es la excepción y han decidido utilizar una herramienta crucial en la lucha contra el coronavirus como su nueva musa: los cubrebocas.

Sabemos que a raíz de la pandemia, el uso de las mascarillas es necesario para protegernos y evitar el contagio del virus, pero las amantes del maquillaje estas también pueden tener una función artística.

Si bien hay diferentes expertos y MUAs (makeup artists) que han encontrado diferentes estilos de maquillaje para incorporar las mascarillas dentro de sus looks, siempre destacando la mirada pues es lo único visible del rostro, hay otros que han decidido decorar ¡y maquillar la superficie de los cubrebocas!

Este es el caso de la maquilladora Érica Sousa, quien publicó en su cuenta de Instagram diferentes looks donde incluye mascarillas ya sea decorándolas con perlas para combinar con su makeup o creando un look de ojos que resalte a pesar de este ítem. Si bien aplaudimos su arte, está claro que manipular de esta forma los cubrebocas no es ideal ni recomendable ya que daña las barreras protectoras y desmantela toda su función de filtrar aire y partículas dañinas.