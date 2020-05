Juliana Oxenford se corta el cerquillo en pleno programa y así luce su nuevo look

Juliana Oxenford está llena de sorpresas, pero nada nos impactó más que verla hacer algo que pocos se atreven a cumplir y “sin anestesia”: cortarse el cerquillo en plena pausa comercial.

“Quiero contarles que ayer a esta misma hora durante la última pausa comercial me corte el pelo. Vino Anita la que me peina todos los días y como que ya esto (el cabello) lo tenía muy pesado y me corte el cerquillo”, reveló la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

“¡Miren lo que me he hecho! Pero no se ve horrible, no sean malo”, le comenta Juliana Oxenford a los colaboradores del programa, quienes se ríen por las ocurrencias de la periodista.

A pesar del resultado de su improvisado corte de cabello, Juliana admite que está satisfecha con el look final (y es que la periodista está acostumbrada a los cambios de look) e incluso lo mostró durante su programa. Y tú wapa, ¿te atreverías a tomar esta decisión así de rápido?