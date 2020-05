Realiza una compra online exitosa, según tu tipo de cuerpo

¿Quieres adquirir esa pieza que llamó tu atención vía online, pero no confías en las tallas que te muestra la web? No te preocupes, hay maneras de identificar que lo que vas a adquirir calza con tus medidas, solo pon atención a los consejos que te da Zoila Castro, directora comercial del instituto MAD que habló con Wapa.pe.

No te arriesgues y guíate de la forma de tu anatomía. Aparte de la talla (no olvides guiarte del ‘convertidor internacional’, que puedes encontrar en los buscadores de Google) es importante que identifiques tus zonas más voluptuosas. Por ejemplo, si eres de caderas anchas, no es recomendable llevar piezas muy ajustadas en esa zona, hasta descubrir presencialmente el talle que te da la marca.

No te arriesgues, sobre todo si es tu primera compra. Además, recuerda elegir aquellas webs que señalan las medidas por centímetro para reducir el margen de error en tu pedido.

¿Cómo hacer compras online, según tu tipo de cuerpo?

Identifica lo que vas a comprar. Antes de realizar tu compra, es importante sacar tu talla y entalle con el centímetro, así compararás con las medidas que señala la web. Por otro lado, busca en la información la calidad de los insumos con que se hizo esa pieza.

Atenta con la lencería. Aunque no lo creas, hay muchas marcas de ropa íntima que ya se están sumando a la ola online para poner a la venta sus productos, siguiendo las reglas de talla. “Incluso en una venta tradicional, más del 65% de mujeres usa una medida incorrecta de sostén, debido a que no toman en cuenta las tallas reales”, sostiene Castro. Por ello, es importante que este error no se traslade al ámbito digital. En el caso del busto, ten en cuenta la medida del contorno de dicha zona, que va del número 32 al 44. También presta atención a la talla de la copa, que podrás identificar según el volumen del seno, y que irá desde la letra A hasta el DD, o incluso un poco más.

Saca tus medidas en sencillos pasos. Siempre ten en cuenta cuánto es la talla de tu busto, caderas y cintura en centímetros. Esto es vital y te será más sencillo poder encontrar la pieza que vaya contigo, sin preocuparte de que el modelo sea más grande o chico de lo que buscas.

Comienza por las compras más fáciles. Si lo que muchas con mucha urgencia son accesorios como cinturones, bolsos o joyería; o ropa abrigadora como abrigos, leggins o casacas; ten por seguro que harás una compra más segura, ya que son alternativas genéricas. En el caso de las piezas abrigadores, solo ten en cuenta si tu talla va desde XS a XXL, ¡y listo!

¿Y lo más difícil de adquirir? Puede ir desde calzados, pasando por vestidos entalladas o de novia. Siempre ve con cuidado y, como ya te contamos, revisa el tamaño en centímetros.

Por ejemplo, si hablamos de calzado, los números podrían variar un poco, según la marca. En este caso, si no sabes cómo calcular tu talla por marca, puedes hacerlo poniendo el pie sobre una hoja blanca. Traza sobre ella, con ayuda de un lápiz, la punta de tu dedo gordo y el talón para luego hacer la medición en centímetros. Después, haz la comparación con el cuadro de equivalencia de tallas de calzado internacional.