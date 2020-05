¿Quieres prevenir las arrugas en el rostro? Incluye estos alimentos ricos en colágeno

El colágeno es uno de los componentes principales cuando se trata de mantener una piel suave, tersa y sin arrugas; sin embargo, por diversos factores ésta se desgasta por lo que debemos emplear algunos tratamientos de belleza para estimular su producción.

Y qué mejor que incluirlo dentro de nuestra dieta diaria y lograr nuestro objetivo de forma natural y sin gasta de más. A continuación conocerás los alimentos que debes aumentar en tus comidas.

Frutas y verduras de color rojo

Una de las frutas predilectas para promover la producción de colágeno es la fresa. Y es que además de ayudar a mantener el colágeno que ya tenemos en el organismo nos brindará muchos antioxidantes.

En esa misma línea tenemos a otros de nuestros favoritos: el pimiento y los tomates. Alimentos de fácil acceso que sin duda generarán un gran impacto dentro de nuestra salud. Y es que éstas contienen licopeno, una sustancia que facilita la secreción de colágeno. También puedes hallarlo en las sandías, cerezas o frambuesas.

Frutas ricas en vitamina C

No podemos olvidarnos de la importancia de la vitamina C para fortalecer nuestro sistema inmunológico y, además, resulta fundamental para la producción del colágeno. Frutas como la papaya, aguaymanto, naranja, kiwi, limón, pomelo, piña, mango y otros no pueden faltar en nuestra mesa.

Carne de pollo y pescado

La carne nos brinda una gran cantidad de proteína y, además, obtendremos más colágeno que no solo es favorable para nuestra piel, sino también para nuestros huesos, uñas y cabello. Es preferible elegir las carnes magras como la de pollo o pavo, en lugar de las carnes rojas. Asimismo, el pescado azul, lo puedes hallar en el salmón, sardina o caballa, será otro elemento central gracias a su alto contenido de omega 3.

Frutos secos

Los frutos secos nos brindan parte de la grasa que nuestro necesita, entre ella ácidos grasos como el omega 3, 6 y 9. Por ello no debemos dejar de prescindir de un puñado de almendras, maníes, nueces, pistachos, pecanas, piñones, avellanas o castañas en nuestra dieta.

Alimentos ricos en azufre

Algunos alimentos que contienen abundante azufre son las aceitunas, ya sean negras o verdes, los pepinos, ajos, cebollas, plátano, tofu, entre otros. Y es que este componente también nos servirá para estimular el colágeno.