Matizadores de cabello: ¿Qué son y por qué son importantes cuando nos teñimos?

Cuando hablamos de estilizar el cabello, tintes, cortes y peinados vienen a la conversación, pero existe un producto del que poco se discute: los matizadores.

Un matizador de cabello es un tratamiento que se utiliza en cabellos teñidos. ¿Su función? Mantener el color y acabado del tinte intacto,- tal y como lo tenías cuando recién te lo pintaste-, al eliminar esos tonos indeseados que revelan que este no es nuestro tono natural.

Entonces, si de teñido se trata, los matizadores son sumamente importantes ya que son los que se encargan de cuidar el tono del tinte. Eso sí, no debemos guiarnos por el color que poseen (que muchas veces es azul o morado) sino por sus funciones, como eliminar el color naranja cuando te decoloras el cabello para ser rubia, o brindar un acabado neutro a las melenas rubias que quieren un acabado platino, por ejemplo.

Es importante señalar que, si bien los matizadores de cabello protegen el color del tinte no humectan nuestra melena, por lo que no deben ser confundidos con tratamientos reparadores. Para elegir el mejor matizador para ti, habla con un estilista de tu confianza para saber cuál es el más apropiado considerando los tonos castaños, rubios, pelirrojos u oscuros. Y recuerda, si vas a incorporar uno en tu tratamiento, asegúrate de acompañarlo con una mascarilla o procedimiento hidratante para que tu cabello no se reseque.