Bicarbonato de sodio: Tinte casero y económico para disimular las canas en el cabello

El bicarbonato de sodio es un producto económico y accesible sumamente beneficioso tanto para nuestra salud como para el cuidado de nuestra piel y cabello, sobre todo, si lo que buscamos es un método casero.

Por ello esta vez aprenderemos cómo utilizar este ingrediente para disimular un problema estético que no solo afecta a personas adultas sino también a algunos jóvenes: las canas. Y si bien lo más común es usar un tinte para ello también podemos optar por un tratamiento de belleza natural.

Beneficios del bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un antiácido que principalmente nos ayuda a mantener el pH del cabello equilibrado por lo que puede ser utilizado para controlar el exceso de grasa en el cuero cabelludo y en el rostro.

Asimismo, gracias a su composición nos servirá para mantener la pigmentación del pelo por lo que podemos emplearlo a modo de tinte casero si queremos tomar un descanso de los químicos.

No obstante, es importante recordar que no debemos abusar del uso de este producto pues como su uso excesivo podría causar alguna irritación si tenemos una piel sensible. No olvides hacer una pequeña prueba en tu brazo para verificar que no tengas ninguna reacción alérgica.

¿Cómo aplicar el bicarbonato para tapar canas?

Ya anteriormente hemos hablado de cómo este ingrediente nos ayuda a eliminar las arrugas, pero esta vez aprenderemos de qué forma usarlo para disimular las canas que tenemos acumuladas en nuestro pelo.

Opción 1

-Dos cucharaditas de bicarbonato

-Agua

Opción 2

-Dos cucharadas de vinagre

-Dos cucharaditas de bicarbonato

Opción 3

-Dos cucharadas de aceite de coco

-Dos cucharaditas de bicarbonato

Preparación y aplicación

1.Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y remueve hasta formar una pasta homogénea.

2.Humedece un poco tu cabello y aplícalo sobre todo tu cuero cabelludo. Asegúrate que todo quede bien cubierto.

3.Deja que la aplicación actúe en tu pelo por unos diez minutos.

4.Enjuaga tu cabello con abundante agua para retirar todos los restos y luego lava con champú.

Puedes realizar esta receta una vez por semana o, si quieres acelerar el proceso puedes usarlo hasta dos veces por semana. Recuerda tener en cuenta el tipo de piel que tienes.