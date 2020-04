¿La cuarentena ha influido en mejorar o empeorar el cuidado de nuestro cabello?

La cuarentena ha logrado que más personas le presten mayor atención al cuidado de su piel y cabello gracias al tiempo extra que ahora disponen. A falta de salones de belleza y especialistas que nos hagan la vida más fácil miles de mujeres han optado por probar nuevos tratamientos de belleza o cambios de look.

Sin embargo, hay una pregunta que vale la pena realizarse ¿estos días en casa realmente están beneficiando a nuestro pelo? Al respecto una especialista nos comenta su percepción.

Cuidado del cabello durante cuarentena

“Creo que en estos días de confinamiento, la gente se está cuidando más el aspecto personal en casa de lo que parece”, indicó Ana Lérida, profesional del cuidado capilar y propietaria del Salón Anara, a La Vanguadia.

Asimismo, Ana Lérida explica que otro factor que afecta la salud del cabello es la frecuencia del lavado del pelo.

“Lavarse el pelo todos los días no es nada aconsejable porque puedes provocar una alteración de los poros del cuero cabelludo y llegar a crear una dermatitis”, afirmó Lérida, que, además, recomendó “lavar el cabello dos veces por semana”.

Además, agrega el impacto que esta crisis está teniendo en la mayoría de las personas ante la ausencia de expertos de belleza a los que poder acudir.

“Creo que estos meses la gente está tomando unos hábitos y una conciencia de cómo cuidarse en casa el cabello y después de ver el buen resultado habrá aprendido la lección. El confinamiento pondrá en orden muchos aspectos de la vida de la gente. Pero cuando salgamos a la calle lo primero será poner en orden nuestro color y corte”, comentó a La Vanguadia.

Ana Lérida explica la rutina de belleza que emplea para mantener su melena fuerte y radiante. "Yo me lavo el pelo dos veces por semana. Me hidrato y cuido mucho mi melena y ahora que tengo más tiempo para mi, recurro a los tratamientos de la firma trendyhair. Finalmente, me lo seco y doy forma para tener mejor aspecto y eso, aunque parezca una minucia, me hace mantener el ánimo arriba”, finalizó la especialista.