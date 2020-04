Caída del cabello: mitos y realidades sobre las causas que la provocan

La pérdida del cabello es un problema con el que muchas mujeres están lidiando durante la cuarentena. Y es que uno de los factores que afectan intensamente la caída del pelo es el estrés según lo confirmó el Centro de Tecnología Capilar de Barcelona.

Por ello es importante tener muy en claro los factores que inciden en la pérdida del cabello para diferenciar cuáles representan solo mitos transmitidos sin un fundamento.

¿Qué cantidad de cabellos es normal perder al día?

En un estudio para el Centro de Tecnología Capilar de Barcelona, la doctora Teresa Alcalde Pérez afirmó que situaciones de continuo estrés generan un desequilibrio en el sistema nervioso pues nuestros tejidos del cuero cabelludo pueden degenerarse.

Según la información compartida por Vogue es normal perder entre 80 y 100 cabellos al día por lo que algunos mechones en la ducha, en el peine o en la almohada no deben ser signo de alarma. Y es que hay que tener presente que el cabello tiene un ciclo de vida por lo que nuestro pelos deben caerse cada cierto tiempo.

Ahora, algunos especialistas comentan que las estaciones de primavera y otoño coinciden con la fase de mayor desprendimiento de cabellos. Entonces si juntamos el factor del estrés con una dieta poco saludable y baja en hierro, cambios hormonales podemos entender por qué hemos visto más cabellos sueltos últimamente. Para conocer más remedios caseros para prevenir la caída lee este articulo con los tips de belleza.

Mitos sobre caída de cabello

¿Una dieta con escasos nutrientes puede causar la caída del cabello? Si no le damos a nuestra melena los nutrientes necesarios como vitaminas, minerales y aminoácidos el bulbo piloso se ve afectado por lo que se podría propiciar la pérdida de pelo.

¿Lavarse frecuentemente el cabello aumenta la caída del cabello? Esto es un mito pues el lavado solo ayuda a que se caigan los pelos que ya están en la fase de desprendimiento.

¿El calor de la secadora o plancha afecta en la caída del cabello? No existe evidencia científica que demuestre esta creencia; sin embargo, sabemos que si no protegemos nuestro cabello y usamos en exceso las herramientas de calor el pelo termina por dañarse y volverse quebradizo.

¿Si me arrancan un cabello ya no crecerá otro en su lugar? Esta información no es cierta pues ello dependerá de la capacidad de formación de los folículos del pelo o la fase en la que se encuentre. Los folículos pilosos se encargarán de fabricar un nuevo pelo; sin embargo, durante la etapa adulta dicha capacidad comienza a verse afectada.

Si quieres aplicar algunos tratamientos de belleza para fortalecer tu cabello y prevenir la caída del cabello te compartimos esta solución con ortiga y romero.