Libera tu clóset y evita el desorden con estos sencillos tips

Si creías que tener tu clóset en orden era una tarea complicada y que te tomaría demasiado tiempo a diario, estabas equivocada. El orden no tiene porqué ser difícil, la idea es que seas disciplinada y que realmente reconozcas cuáles son las prendas que te sirven y cuáles no.

Pero si el caos en tu cabeza está en no saber por dónde empezar a hacerlo, aquí te daremos los mejores tips para deshacerte de la flojera y comenzar a hacerlo de una vez por todas. Toma nota y, por qué no, comienza a ponerlas en práctica.

1. Adiós a la ropa que te queda, pero no te favorece

En nuestro clóset podemos tener infinidad de prendas que nos quedan, si de talla hablamos, pero que, definitivamente, el estilo o el modelo no va con nosotras o no nos favorece. Así que es momento de decirle adiós. No la volverás a usar.

2. Si no te quedan ¡Despídete de ellas!

Deja atrás las viejas ilusiones de que te volverán a quedar ese par de pantalones o esa blusa. Ya creciste, no las volverás a usar o, si tienes pensado bajar de peso, hasta que eso suceda puede que la prenda ya no te guste tanto o sea una tendencia pasada, mejor apuesta por regalarla o tirarla, si está en mal estado.

3. ¿Jeans MUY rotos? ¡Adiós!

Estamos en el momento en el que la tendencia de jeans rasgados ha llegado con fuerza pero, ojo, una cosa es tener los pantalones rasgados y otra es que estén realmente rotos. Si con tu prenda pasa lo segundo, ya no debe estar en tu clóset.

4. ¿Esa camisa no es tuya? Regrésala a su dueño

Seguro alguna vez le pediste prestado a tus hermanas o primas o amigas algunas prenda para una ocasión especial, pero si ya ha pasado mucho tiempo desde esa fecha, es momento de que su dueña la tenga nuevamente.

5. ¿Aún tienes muchas preguntas? Separa las prendas y hazle este test