Las 4 R’s que deberíamos comenzar a aplicar en la moda para cuidar el planeta

Sabemos que la industria de la moda es una de las que más contamina el ambiente, sin embargo tenemos opciones para hacer que nuestra nuestro estilo sea sostenible o por lo menos comencemos a cuidar un poco más el planeta.

Si estás pensando en los estilos pre-owned o vintage, es parte de la tendencia pero ciertamente no es todo, aún podemos hacer mucho más desde nuestra casa y nuestro clóset es cuestión de conocer y poner manos a la obra. Aquí te contamos de qué se trata.

Las cuatro R’s que deberíamos comenzar a usar en la moda

1. Recicla

A todas nos ha pasado que tenemos ropa en el armario que no queremos usar pero que realmente está en buen estado, así que es momento de darle una nueva vida y ponerte creativa.

Comienza a transformarla, puedes apostar por accesorios de tela como bandanas, pañuelos vinchas o pequeños bolsos que pueden servirte incluso para hacer compras, ayúdate con tutoriales si no sabes que hacer.

2. Reúsa

Como ya sabemos que la moda siempre vuelve, ¿por qué no darte una vuelta por el clóset olvidado de tu mamá o tu abuela y rescatar algunas prendas? Recuerda que la ropa de años atrás estaba diseñada para durar por muchos años, así que es probable que la gran mayoría de ellas sirva. Busca estilos en internet para que tengas algunas ideas de acuerdo a lo que te gusta y no recargues tu look.

3. Reduce

Si ya comenzaste a darle otro uso a tus prendas o reciclar las de otros clósets, es momento de reducir. Revisa tu armario, si no necesitas comprar, no lo hagas. Recuerda que no todo lo que está en tendencia lo necesitas en tu guardarropa. Al mismo tiempo, cuando laves la ropa, de preferencia que sea con la lavadora llena y si tienes espacio aprovecha por secar tus prendas en el tendedero para reducir la energía que usas.

4. Repara

¿Recuerdas que tu abuelita reparaba hasta las medias? Es momento que tú también lo hagas, aunque no decimos que sea tan extremo.

Revisa tus prendas, si ves que tiene un hoyito o se está comenzando a descoser, es momento de evitar que se eche a perder y repárala antes que sea tarde y le puedas dar todos los usos que le quedan.