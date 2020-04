Furry Sandals, ¿este es el momento para llevar sandalias de plumas en tu looks?

Desde hace ya más de un año, las sandalias de pelo o más conocidas como furry sandals se volvieron una tendencia que pocas chicas se atrevieron a lucir, aunque muchas las habían comprado, no encontraron el momento perfecto para llevarlas.

Incluso Rihanna fue una de las celebrities que se animó a usarlo y demostrar que, además de ser cómodas, nos regala un estilo sumamente chic y divertido.

Furry Sandals en tiempos de cuarentena

Para este tiempo en el que estamos en casa y lo único que queremos es lucir cómodas, pero buscamos también estar radiantes y con mucho estilo, no dudes en apostar por las sandalias de pluma.

Seguro en algún momento te dijeron que se tratan de zapatos de abuelita o que, también parecen pantuflas, así que este es el momento de sacarle todo el provecho necesario.

Si las compraste y nunca la pusiste, el momento es hoy. Y si no las tienes, puedes apostar por crear las tuyas con alguna prenda de plumas antigua que no uses y unas cómodas sandalias rectas para darle un toque chic a tu look hogareño.

Céline Dion también lleva las Furry Sandals

Celine Dion sabe que las plumas son sinónimo de elegancia, por ello no duda en llevarlas incluso en los zapatos.

Aunque no se trata de un par para estar en casa, el glamour siempre estará presente. Así que lo lleva en unas sandalias rosas elegantes y perfectas para el look relajado y fashionista como el que ella lleva.