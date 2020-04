Jeans acampanados, la fiebre chic que se reinventa en el 2020

Si hablamos de pantalones para los looks, a partir de los años 70 los jeans acampanados fueron la tendencia que revolucionó la moda y en pleno 2020 han revivido por lo que muchas de nosotras no podremos resistirnos a llevarlos en diversos looks.

El ancho de la pierna es lo que le da un toque diferente y agradable a tu clásico estilo de pantalones que luces en el día a día. Aunque, si estabas acostumbrada a los jeans skinny, puede que este estilo se te vea distinto, pero no dudamos que termines amándolo.

¿Cómo lucir un jean acampanado?

Existen diversos estilos para lucir este tipo de jeans, todo está en encontrar el que más se adapte a tus looks. Puedes llevarlo en estilo vaquero, como uno de los clásicos de todos los tiempos o incluso más formales con tacones para algún evento importante.

Si prefieres los luces con básicos t-shirt blancos y una chaqueta de cuero para darte un estilo roquero y relajado.

Lleva un jean acampanado al estilo de Victoria Beckham

Victoria Beckham sabe que un total black es infaltable, por ello lo llevó con sus jeans acampanados. En este look la actriz lleva consigo un saco largo negro, cómodo para este otoño invierno, además de unos pantalones acampados con unos zapatos de tacón ideal para darle comodidad.