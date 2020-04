Distintos looks que puedes armar con un jean ¿Sabes cómo combinarlo?

El detalle característico del estar en casa es nuestra búsqueda de comodidad y los jeans son significado de eso. En un inicio este tipo de pantalones eran usados por los obreros, pero con el tiempo fue ganando terreno en el urban style en sus distintos estilos, siendo el más popular el skinny jean.

Este tipo de pantalón si bien aún tiene una gran cantidad de seguidoras, ha sido desplazado por otros modelos como el mon jean o el boyfriend que dejan a quien se lo pone tener más movilidad, además, son muy versátiles para combinar.

Ahora que estamos en casa los pijamas o ropa deportiva se han vuelto nuestras prendas favoritas, pero si deseas estar cómoda y armar un outfit con estilo, pero acorde a nuestra cuarentena un jean es la pieza ideal para empezar.

Entre los jeans más sueltos están los que son rectos o los corte culotte, ambos nos dejan movernos. Los puedes usar con distintas prendas como polos, cafarenas ahora que el clima está cambiando, pero también podemos usar suéteres oversize.

Amo la idea de usar jeans que no me tienen aprisionada y que más bien le dan esa libertad de movimiento a nuestros cuerpos.

Me olvidaba, por el momento los tacones están guardado, pero tenemos un sinfín de zapatos cómodos con los que podemos acompañar nuestros looks con jeans. Desde zapatillas hasta las no muy apreciadas pantuflas.

La verdad querida wapa, no hay como un par de jeans para sentirnos femeninas, cómodas y a la moda aún si los lucimos dentro de casa.