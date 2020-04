Fashion Week México: diseñadores se convierten en creadores de contenido digital

La crisis del coronavirus ha paralizado al mundo y ha puesto en pausa a la industria de la moda, pero al parecer en México no.

Los diseñadores mexicanos para enfrentar esta pandemia han optado por crear contenido de otra manera.

Es así, que sus propuestas dejaron las plataformas clásicas para buscar un escenario digital y más global: YouTube. La semana de la moda México (MBFWMx) aceptó el reto y se adaptó a los nuevos tiempos.

«Nuestra primer edición digital y la 27 en la sumatoria total, será única. tenemos la mayor cantidad de contenidos que hayamos tenido nunca», comentó Beatriz Calles, directora adjunta de MBFWMx.

Mediante un comunicado, Beatriz manifestó: «No estaremos viendo desfiles, estaremos viendo cómo la moda se puede mostrar de una manera creativa y entretenida».

Johann Mergenthaler, director creativo de MBFWMx expresó: «Estamos muy entusiasmados de poder llegar a más gente dentro y fuera del país».

La cita es del 24 al 26 de abril; el lugar: YouTube. El llamado, claro: mantenerse unidos en momentos de sana distancia.

De esta manera, los profesionales de la moda mexicana se unen como una comunidad, decidieron entrelazar su creatividad con el objetico de mostrar sus talentos de forma individual.

Lo que los organizadores de la Semana de la moda de México busca es hacer llegar su mensaje a todos lados: It´s We, not Me. En referencia de que en este momento importamos todos.

Alejandra González, gerente de alianzas con socios estratégicos de YouTube en México afirmó: «Estamos emocionados de que el Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City llegue a YouTube para conectar con todos los fanáticos de la moda alrededor del mundo».

«Estamos seguros de que los usuarios vivirán una experiencia única, desde sus casas, disfrutando de los contenidos que los diseñadores», concluyó.

Por el momento, el cartel de quién se presentará y cuándo sigue siendo una sorpresa.