Mantén tu clóset siempre en orden con estos consejos infalibles

Cierto que, cuando vamos a buscar nuestro próximo outfit, lo más probable es que siempre te encuentres frente a un ‘no sé qué ponerme’, pero es momento de dejar esto de lado, tener la ropa siempre a la vista y, sobre todo, un orden que no te haga odiar tu armario.

Y es que si eres una fashionista seguro siempre tienes el impulso de comprar una o más prendas cada que pasas por una tienda, pero en este tiempo de confinamiento lo que, quizá, haces sea ver y revisar cada rincón de tu armario, y si este es el caso puede que hayas encontrado demasiada ropa allí.

Así que, es momento de rescatar aquello que está al fondo olvidado y darle el uso que necesita o desecharlo si no lo quieres más. Por ello te daremos un manual con tips para mantener tu clóset siempre en orden.

1. No olvides los soportes

Es ideal tener perchas o ganchos de ropa, estos nos ayudarán notablemente a mantener en buen estado cada una de nuestras prendas. Existen una diversidad de estos para cada una de las prendas que tienes. Te recomendamos los de plástico, madera o los forrados con tela.

2. Solo uno

Así como los colgadores son importantes, también tienes que recodar que no debes poner más de una prenda. Y es que además de no verse bien en tu armario, puedes comenzar a dañar ambas piezas.

3. Entrada y salida

Sí, cada vez que compres una prenda, es ideal que dejes ir otra, un cambio para no recargar tu armario y evitar explotarlo. No olvides que cada que compras una nueva pieza es porque otra no te sirve.

4. Agrupa

Comienza a agrupar las blusas, los pantalones, las faldas, las blusas, etc. Luego puedes ordenarlas tipo match, no quiere decir que combines looks y los guardes tal cual, sino que puedes poner una fila de blusas al lado de una de faldas para saber cómo combinar después.