‘Butter yellow’ el nuevo amarillo que nos sienta bien a todas

Tanto el butter yellow como el Gen-Z Yellow son tonalidades que parecen abrirse paso para estos nuevos tiempos que no estamos para buscar una paleta de colores muy elaborada en nuestros outfits. Al parecer este pigmento ganó posición al volverse el preferido de celebridades e iconos de estilo nacidas entre 1994 y 2008: desde Kylie Jenner a Millie Bobby Brown, pasando por Kaia Gerber o Zendaya, entre otras.

Fue The Man Repeller la encargada de denominarlo como tal y anunciar que el Millenial pink podría tener los días contados. Y aunque, en su momento, este amarillo parecía tener sus detractores, fue el mostaza el que triunfó entre las insiders y el Street style gracias a su versatilidad y porque, como bien decía Cecilia Casero, redactora jefa de Vogue.es, “pega con todo”. Iniciando el 2020, basta con darnos cuenta que este tipo de amarillo ya está siendo googleado, sobre todo para saber cómo combinarlo, ya que es algo complicado.

Pues, cuando habíamos dejado la idea de ceñirnos a una tendencia, llegó al urban style para adentrarnos más aún a la posibilidad de llevarlo. La clave está en una de las alternativas más pálidas de esta gama cromática: el butter yellow.

Este tono es una suerte de amarillo vainilla que parece hacer conquistado a muchas mujeres que asistieron a la Semana de la Moda.

¿En qué prendas usar el butter yellow?

Puedes usarlo en pantalones, chaquetas, abrigos, blusas y hasta en zapatos. Así que, pensabas que solo podrías combinarlo en pocas piezas pues no. Este color se ha convertido en nuevo favorito de muchas it girls. Dale una oportunidad a este tono dentro de tus futuros looks.