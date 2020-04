Peter Beard, el fotógrafo de la moda y la fauna salvaje muere a los 82 años

Peter Beard dejó de existir. El reconocido fotógrafo del mundo de la moda padecía demencia y el 31 de marzo desapareció de su residencia en Montauk, y el 19 de abril fue hallado muero en el parque Camp Hero del Estado de Nueva York.

A través de un comunicado en Instagram, la familia hizo llegar la lamentable noticia. “Estamos destrozados tras confirmarse la muerte de nuestro querido Peter. Ha muerto donde ha vivido siempre: en la naturaleza”.

Por los años 60, a pesar que aún se encontraba estudiando en la facultad de arte de la Universidad de Yale, Peter ya comenzaba con sus fotografías denunciando la caza furtiva, maltrato animal e incluso foto editoriales para Vogue.

Incluso escribió su obra The End of the Game, de la que rescatamos: “Cuanto más se adentraba el hombre blanco en África, más rápido iba desapareciendo de allí la vida salvaje, de sus llanuras, de la maleza […] deshaciéndose en hectáreas de trofeos y pieles y cadáveres”.

¿Quién fue Peter Beard?

Peter Hill Beard nació en Nueva York el 22 de enero de 1938. Fue el segundo de tres hijos que tuvieron Anson MccOOK Bread y Roseanne Beard.

Un fotógrafo que se casó tres veces y tuvo una hija. Amante de la naturaleza y la vida salvaje por lo que siempre buscaba la forma de indicar que cuidemos el mundo en que vivimos.