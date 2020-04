¿Coincidencia? Scarlett Johansson y otras celebs que repitieron el look entre ellas

¿Te pasó que llegaste a una fiesta y alguien llevaba el mismo vestido que tú? Pues algunas celebridades no pueden resistirse a las tendencias y no dudaron en repetir el look que alguna colega lo uso antes y sí que deslumbraron igual.

Y es que, ciertamente, no hay nada de malo en lucir una prenda igual a la que alguien llevó antes, pero si quieres lucir diferente, nunca olvides que los accesorios o los pequeños detalles son los puntos clave para realzar tu estilo verte diferente.

La idea nunca será competir, todas siempre nos veremos hermosas con lo que llevemos puesto, recuerda que antes de elegir cualquier prenda para una ocasión especial o el día a día no debes pensar en últimas tendencias o lo más costoso, siempre prioriza tu comodidad y tu seguridad para vestir.

¿Qué celebs coincidieron con sus prendas?

1. Alicia Keys y Vanessa Hong

Ambas lucieron una prenda Prada Gurung. Un imponente sastre de tono morado en estilo oversize lo que les regalaba comodidad y estilo. Además, el toque extra de esta prenda fueron los detalles abultados en las mangas.

2. Laura Dern y Jessica Alva

Una pieza de Proenza Schouler, un vestido de corte estilo midi en tono anaranjado oscuro con un ligero escote en la parte del frente y una capa pequeña que le agrega movimiento y vuelo al vestido.

3. Margot Robbie y Phoebe Tonkin

Un vestido negro que nunca falta en el armario es lo que saben Margot y Phoebe. Una prenda de Khalite, corto con vuelos en la falda y hombreras para imponerse.

4. Cara Delevingne y Solange Khwles

Ambas vistieron una pieza de David Koma. Se trata de un enterizo de pantalón ceñido junto a un escotado top cruzado con mangas de transparencia y brillo para destacar en las alfombras rojas.

5. Scarlett Johansson y Delilah Hamlim

Enterizo asimétrico de Tom Ford es el protagonista de ambos looks. Ceñido y en color negro satinado. De una manga y con escote pronunciado, ideal para destacar la sensualidad y la elegancia en un mismo outfit.