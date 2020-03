¿Las joyas pueden transmitir coronavirus? Especialistas te lo explican

Cada día, los científicos aprenden más información sobre el coronavirus, sin embargo, debido a su reciente descubrimiento a nivel masivo, todavía existen numerosas preguntas sobre los métodos de contagio y medidas de prevención.

Una de las dudas más recurrentes sobre el covid-19 es si este virus puede ser transmitido a través de piezas de joyería como relojes, pulseras, collares y demás.

Los especialistas han recomendado que nos lavemos las manos constantemente con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, no obstante, esta medida resultaría siendo no tan efectiva si usamos accesorios, pues como informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el coronavirus puede llegar a los objetos y permanecer en diferentes superficies por diversas horas.

Es por eso, que muchos especialistas recomiendan dejar de usar cualquier tipo de accesorio/joyería durante este periodo. Y en cuanto a las piezas esenciales que no podemos dejar o ya hemos usado, se aconseja limpiarlas meticulosamente con agua y jabón y si no pueden estar en contacto con estos materiales de limpieza, desinfectarlos con un poco de alcohol no es mala idea. Ojo wapa, esto también va para tus cinturones, carteras, mochilas y demás.