Cómo una rutina de belleza te puede ayudar a controlar la ansiedad

El estrés y la ansiedad son sensaciones que muchas personas atraviesan cuando están expuestas a condiciones de alta tensión y preocupación (entre otras cosas). Hoy por hoy con la crisis del coronavirus, es muy común que una gran porción de la población mundial se sienta de esta manera.

Si bien existen diversos tratamientos para ayudar a lidiar y disminuir la ansiedad y el estrés, según los expertos uno de las alternativas para ello se encuentra en casa: se trata de incorporar un verdadero ritual de belleza (en general, o) dedicado al cuidado de la piel, y antes que pienses que esto es algo superficial o banal, aquí te explicamos por qué puede ser beneficioso para tu salud física y mental.

Para empezar, una rutina para el cuidado de la piel es importante porque se trata de cuidarnos a nosotras mismas; esta atención crea un sentimiento de bienestar, consuelo y alivio; para muchas personas, tener una rutina de belleza organizada les brinda una sensación de control que las hace sentir muy bien pues se desprenden de los pensamientos negativos y la incertidumbre.

Además, al tratarse de un verdadero ritual, este es (o debería ser) EL espacio dedicado completamente a ti y tus necesidades, casi como tu sesión de “mimos” donde te tomes el tiempo que quieras, liberes tu mente de las preocupaciones del día, te entregues a los aromas, texturas y sensaciones de tus productos.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres probar una alternativa casera para tratar de disminuir la ansiedad no dudes en darle una oportunidad a esta alternativa que cuida tu piel y tu mente al mismo tiempo. Y no sólo tiene que ser para la piel, puede ser cualquier rutina de belleza que prefieras, maquillaje si así lo quieres. De todas formas, te recomendamos que pidas la ayuda de un profesional si te sientes muy abrumada o las sensaciones continúan, recuerda, no estás sola.