Greeicy Rendón cautiva con sensual look 'black and white' en Instagram

Greeicy Rendón sorprende una vez más a sus seguidores en Instagram. Súper talentosa y radiante lleva su espectacular look. Además, de unos pasos de bailes, dignos de imitar.

La cantante colombiana publicó un video en su Instagram, donde a su fiel estilo, se mostró bailando con gran sensualidad y sabrosura.

Pero lo que más llamó la atención dentro de su look, era esa media cola dividida en dos que llevaba en la cabeza. Un look casual con el que ya la hemos visto más de una oportunidad. Por cierto, no es la única cantante que suele peinarse así.

El peinado de Greeicy Rendón versus el de Danna Paola

En otra oportunidad ya hemos visto a Danna Paola con ese peinado. Parece que las cantantes quieren verse más tiernas. Pues este es un look que favorece a las mujeres porque las hace ver más jóvenes.

Greeicy ha llevado ese peinado en varias ocasiones, en videoclips, bailes, conciertos, etc. Y ahora, en un pequeño y casual video, también lo ha mostrado. Parece ser uno de sus peinados favoritos.

¡De black and White!

El look de Greeicy estuvo entre el blanco y el negro. Llevaba unas botas blancas que están muy de moda en este 2020. Se ha convertido en un calzado básico entre muchas famosas. Debe ser, porque es un elemento versátil, que va muy bien con todo look.

¡A sus 27 años Greicy luce espectacular!

Con este video, la cantante de “destino” nos dejó muy claro que a pesar de sus 27 años está más bella que nunca. No pierde el ritmo del baile y, sobre todo, sentido del humor. Todos sus fans están contentos por ella y no tardan en hacerlo saber mediante sus comentarios.