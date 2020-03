Selena Gómez se transforma en Rachel de Friends y luce fantástica

Selena Gómez lució el icónico peinado del personaje que interpretó Jennifer Aniston durante la serie Friends y nos ha dejado impresionados con su nuevo estilo.

Y es que sabemos que la cantante es una gran admiradora de la serie estadounidense de los años 90 que le sacó muchas sonrisas a tantos jóvenes de aquella época y que aún sigue siendo vista, nuevamente, por miles en el mundo.

Selena Gómez copia el look de Jennifer Aniston en la serie Friends

Selena adora traer las modas de antaño y durante su presentación en el programa de The Kelly Clarkson Show no perdió ocasión para homenajear al papel que Aniston interpretó en Friends.

Para esta ocasión y con ayuda de su hairstylist Marissa Marino la cantante se inspiró en Rachel para crear una versión moderna del peinado que en aquellos años causó furor.

Gracias al video que compartió su estilista ahora podemos conocer este nuevo estilo de Selena que incluye un flequillo tipo cortina muy setentero que, añadido a su voluminosa cabellera en capas despuntadas, le dio un aspecto sensacional.

Selena Gómez y su cabello con ondas retro

Durante el lanzamiento de su nueva línea de belleza Selena ya había mostrado un nuevo cambio de look en el que se mostró con unas ondas prominentes.

Ahora sabemos que la intérprete de The heart want what it wants ha cambiado su look nuevamente y, para variar, le ha quedado muy bien. Así la artista demuestra que es una gran admiradora de los peinados retros y que le encanta revivir modas.