¡Pies descansados! Kate Middleton luce mocasines para looks frescos y cómodos

Los stilettos son los zapatos más elegantes y de eso las royals como Kate Middleton lo saben. Pero la duquesa no solo juega con las combinaciones con ese calzado, sino también con zapatillas cuando tiene ocasiones con menor formalidad, así que nos vino la pregunta, ¿cuál es el punto medio? Ella misma nos respondió en un look casual con el que confirmó que los mocasines son una tendencia que regresa para este 2020.

La duquesa de Cambridge está de vuelta en Londres, tras su tour por Irlanda, donde lució le inolvidable vestido verde con el estampado parecido al de JLo. La royal fue vista por las calles de Kesington con un outfit fresco, fuera de los vestidos para momentos protocolares, este estaba compuesto por un suéter de cuello alto azul celebre, skinny jeans y unos mocasines con textura de terciopelo de la marca Gucci.

Kate Middleton tiene la tendencia en calzado de 2020

Los mocasines son zapatos tendencia y tienen el beneficio de que se ven muy bien con casi todo, sus compañeros favoritos son los skinny jeans, pero también quedan bien con vestidos, culottes, pantalones capri, faldas midi, entre otros, ya que en la moda nada está dicho y el cielo es el límite para hacer combinaciones con este tipo de calzado que, además, son súper cómodos. Es más, puedes reemplazar los tacones para ir a la oficina.

El diseño que calzó Kate es uno de lo más virales del mundo de la moda, se trata de los Gucci Jordaan Loafer y tiene la característica de llevar una hebilla que decora la parte frontal del modelo. Muchas It girls del mundo han usado diversos outfits con estos zapatos, una de las más conocidas es sin medias o con ellas de distintos colores.

Como podemos ver, Kate no llevó un look muy elaborado, pero sí inspirador para vestirte en tu día a día. Debemos ser realistas muchas working girls son muy prácticas y saben que la comodidad no está peleada con la moda, ahí es cuando entran este tipo zapatos a la escena del street style.