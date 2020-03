María Pía ganó dos premios y triunfó con outfit de cebra en los Top Influencers Awards

María Pía Copello es una de las artistas que muestra su gusto por la moda. Ver sus outfits en Instagram es un placer para sus millones de seguidores y es que, la ex conductora de televisión se ha vuelto una referente de moda.

La it girl peruana asistió el último miércoles al Top Influencers Awards 2020 donde se hizo acreedora de dos galardones, el primero fue a "Celebrity del año" y el segundo a "Mejor creadora de contenido celebrity". La recordada animadora infantil no solo triunfó con al ganar estos premios, sino que conquistó la noche con un outfit que nos enamoró.

Pía llevó un conjunto dos piezas integrado por un corsé strapless con escote en V y una mini falda con estampado de cebra, pero la textura era lo que llamó la atención, ya que es medio brillosa.

María Pía usa vestido a Jennifer Lopez

María Pía hace unas semanas asistió a Premio Lo Nuestro y no tuvo mejor idea que lucir un look que llame la atención. La influencer no tuvo mejor idea que usar el vestido Versace que puso en la mira en su momento a JLo. La peruana aprovechó este atuendo para que los medios internacionales giren su mirada hacia ella.