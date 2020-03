Polaca se queda ciega por unirse a peligrosa moda para embellecer su mirada

Siempre aparecen nuevas modas que prometen mejorar nuestro look o apariencia. Esta vez una influencer de Instagram decidió realizarse una peligrosa operación para darle un nuevo efecto a sus ojos, sin pensar que luego de un tiempo algo terrible le sucedería.

Se trata de Aleksandra Sadowska, una mujer que decidió imitar a su rapero favorito Popek y pintarse la membrana blanca del ojo, llamada esclerótica, con tinta negra y ahora sufre las consecuencias de aquella decisión.

La influencer comparte en Instagram la noticia

Hace cuatro años Aleksandras se sometió a esta operación. Al inicio tuvo algunos dolores e hinchazones, pero pensó que bajaría con los analgésicos. Primero perdió la visión del ojo derecho y ahora su ojo izquierdo corre el mismo riesgo.

En una publicación en Instagram dijo que: “Los doctores no son muy optimistas de que mejore. Me dicen que el daño fue demasiado extenso. Me quedaré completamente ciega. No quiero encerrarme y estar depresiva. Tengo tristeza pero seguiré adelante”, aseguró en sus redes sociales.

El precio de la belleza

El abogado de la influencer comentó que la persona que le realizó el procedimiento no conocía muy bien cómo llevarlo a cabo y que ahora su defendida está sufriendo a causa de la negligencia que cometió el tatto artist.

Por tanto debemos verificar bien el lugar en donde vamos a realizar cualquier tipo de tratamiento de belleza y así evitar cualquier tipo de tragedia en nuestras vidas.

¿Qué son los tatuajes oculares?

Es una operación que consiste en inyectar tinta en el globo ocular y que requiere de varias sesiones para lograr un mejor resultado. Alrededor del mundo muchos personas se someten a esta práctica y se han pintado los ojos de una diversidad de colores.

Los tatuajes en los ojos